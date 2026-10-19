Fakt: в Люблине заметили прилетевший со стороны Украины неопознанный объект

СМИ: живущие в приграничье с Украиной поляки напуганы "появлением НЛО" Fakt: в Люблине заметили прилетевший со стороны Украины неопознанный объект

Москва19 окт Вести.Жители города Люблин и сел, расположенных недалеко от границы с Волынской областью Украины, заметили в небе неопознанный объект, написало польское издание Fakt.

По информации полиции, около двух часов ночи правоохранители получили два обращения от граждан, услышавших громкий шум от пролетавшего объекта.

Оба звонка поступили из районов недалеко от Земборжицкого водохранилища в Люблине. Польские военные и полицейские организовали поиск неопознанного объекта, говорится в материале.

Люблинский информационный портал уточнил, что первыми упомянутый объект увидели жители деревни Окунинка, находящейся у границы с Украиной.

Комментируя ситуацию, Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши назвало среди возможных причин инцидента метеорологические аномалии, "потенциальную контрабанду или провокационную деятельность".

Ни одна из этих версий пока не был подтверждена подчеркнули представители командования.

18 октября литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на данные Национального центра управления кризисами сообщила об обнаружении предполагаемых фрагментов дрона, который мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Польши.

Из-за воздушной угрозы литовские власти объявили красный уровень опасности в центральной и северной частях республики, а также распорядились поднять в воздух боевую авиацию и закрыть международный аэропорт Каунас.