LRT: в Литве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за НЛО

LRT: в Литве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы НЛО LRT: в Литве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за НЛО

Москва11 ноя Вести.Воздушная тревога объявлена в Литве второй раз за ночь из-за угрозы неопознанного летающего объекта (НЛО).

Об этом сообщила телерадиокомпания LRT со ссылкой на литовские вооруженные силы и национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC).

Объявлено, что вероятная воздушная тревога действует в Алитусском уезде говорится в публикации

По словам руководителя NKVC Вилмантаса Виткаускаса, был вновь замечен подозрительный объект, который направлялся к литовской границе в районе литовского города Друскининкай.

Вновь объявлена желтая воздушная тревога. Нужно установить, что это за объект. Скорее всего, дрон, но в этом еще нужно убедиться приводит LRT слова Виткаускаса

Позднее телерадиокомпания сообщила со ссылкой на литовскую армию, что на фоне тревоги были подняты истребители НАТО. "Вероятный дрон" направляется в сторону польской границы, сообщает LRT.

Некоторое время назад воздушная тревога из-за неопознанного летающего объекта была объявлена в Вильнюсском и Утенском уездах Литвы. Тогда так же были подняты в воздух истребители. Тревогу отменили несколько минут спустя.