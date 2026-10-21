В Польше на незаселенном участке упал неопознанный объект

В Польше обнаружили неопознанный летающий объект В Польше на незаселенном участке упал неопознанный объект

Москва21 окт Вести.Неопознанный летающий объект (НЛО) упал в городе Любачув в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Об этом сообщила местная полиция.

В заявлении указывается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют неизвестный объект. На вид НЛО напоминает беспилотник (БПЛА). Полицейские должны установить, является ли находка взрывоопасной.

О падении объекта на незаселенный участок стало известно в среду после полудня по местному времени.

Ранее стало известно, что в польской деревне на территорию частного дома упал беспилотник. Дрон принадлежит Военно-техническому институту.

Минувшей ночью на востоке Польши трижды объявляли воздушную тревогу. Ранее между Варшавой и Вильнюсом разгорелся скандал из-за пролета украинского БПЛА.