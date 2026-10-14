RMF FM: на пляже в Польше найдены фрагменты неопознанного летающего объекта

RMF FM: фрагменты НЛО были обнаружены на польском пляже RMF FM: на пляже в Польше найдены фрагменты неопознанного летающего объекта

Москва14 окт Вести.На пляже Балтийского моря в Польше были обнаружены фрагменты неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В понедельник (12 октября – прим. ред.) дежурный офицер в полицейском управлении округа Пак получил сообщение о необычной находке на пляже в Карвии. Случайный турист обнаружил в песке предмет, частично зарытый в песок говорится в публикации

Длина обнаруженного объекта составляет около двух метров. Военная жандармерия республики выясняет детали происшествия под надзором прокурора отдела по военным делам Гданьской окружной прокуратуры.

К расследованию инцидента привлечены саперы, военнослужащие, представители агентства внутренней безопасности и службы военной разведки, а также бойцы полицейского антитеррористического подразделения, направленные на место события.

Ранее стало известно, что власти США подготовили план действий на случай встречи с неопознанным летающим объектом. По словам психолога Дженнис Вилхауэр, которая состоит в научно-консультативном совете по изучению неопознанных аномальных явлений, США намерены взять на себя роль координаторов действий при контакте с НЛО на международном уровне.