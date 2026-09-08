Психолог Вилхауэр: у США есть план на случай контакта с НЛО

США подготовили план на случай встречи с НЛО Психолог Вилхауэр: у США есть план на случай контакта с НЛО

Москва8 сен Вести.Власти США подготовили план действий на случай встречи с неопознанным летающим объектом. Об этом сообщила психолог Дженнис Вилхауэр, которая состоит в научно-консультативном совете по изучению неопознанных аномальных явлений.

Она уточнила, что, согласно плану, США хотят взять на себя роль координаторов действий при контакте с НЛО на международном уровне.

Это означает, что возможность подтверждения существования инопланетного разума была воспринята достаточно серьезно, чтобы начать подготовку заранее. Это само по себе уже имеет большое значение отметила Вилхауэр

Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал со всей серьезностью относиться к изучению НЛО. Дипломат также добавил, что правительство США ничего не скрывает. Одно, если бы у американских властей была какая-то информация о неопознанных летающих объектах, то президент США Дональд Трамп обязательно бы плотно занялся этим вопросом.

7 августа Пентагон опубликовал пятый пакет архивных данных об НЛО. Специалисты обнаружили в нем видеозапись, снятую в 2025 году, – на ней запечатлен неизвестный шар, летающий над домами.