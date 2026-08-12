Рубио: Трамп не скрывал бы доказательства существования внеземных цивилизаций Рубио: Трамп не намерен скрывать доказательства существования инопланетян

Москва12 авг Вести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом не утаивала бы сведения о существовании внеземной жизни, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью подкасту Кэти Миллер – супруги советника Трампа Стивена Миллера.

Люди думают, что мы что-то скрываем. Я вас уверяю, если бы администрация располагала такими данными, президент сразу обнародовал бы их – через обращение в прайм-тайм, фотографии и видео отметил Рубио

Между тем замеченные в небе над военными базами США неизвестные летающие объекты (НЛО) требуют серьезного изучения, пояснил госсекретарь.

Американские власти начали с мая 2026 года публиковать материалы об НЛО, которые обещал обнародовать Трамп. В открытый доступ попали десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний.

Официальные лица США используют термин "неопознанное аномальное явление", избегая предположений об их инопланетном происхождении.

Таблоид New York Post (NYP) сообщил, что американские военные применили ракету стоимостью $500 тыс. для того, что сбить воздушный шар бойскаутов, который военные ошибочно приняли за НЛО.