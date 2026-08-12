Москва12 авгВести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом не утаивала бы сведения о существовании внеземной жизни, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью подкасту Кэти Миллер – супруги советника Трампа Стивена Миллера.
Люди думают, что мы что-то скрываем. Я вас уверяю, если бы администрация располагала такими данными, президент сразу обнародовал бы их – через обращение в прайм-тайм, фотографии и видеоотметил Рубио
Между тем замеченные в небе над военными базами США неизвестные летающие объекты (НЛО) требуют серьезного изучения, пояснил госсекретарь.
Американские власти начали с мая 2026 года публиковать материалы об НЛО, которые обещал обнародовать Трамп. В открытый доступ попали десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний.
Официальные лица США используют термин "неопознанное аномальное явление", избегая предположений об их инопланетном происхождении.
Таблоид New York Post (NYP) сообщил, что американские военные применили ракету стоимостью $500 тыс. для того, что сбить воздушный шар бойскаутов, который военные ошибочно приняли за НЛО.