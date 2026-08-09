Эксперт объяснил рекордный всплеск сообщений об НЛО в ФРГ В Германии зафиксировали беспрецедентный всплеск сообщений об НЛО

Москва9 авг Вести.В Германии отмечен рекордный за всю историю наблюдений поток обращений о неопознанных летающих объектах. Об этом в интервью телеканалу Euronews рассказал директор Центральной исследовательской сети необычных небесных явлений (CENAP) Хансйюрген Келер.

Ежедневно мы получаем от трех до шести сообщений. Без преувеличения можно сказать, что мы самая загруженная служба приема сообщений (об НЛО — прим. ред.) в немецкоязычном пространстве заявил он

По словам Келера, к августу 2026 года суммарное количество изученных специалистами CENAP случаев, связанных с Германией, выросло до 14 тысяч. Как показывает статистика организации, в абсолютном большинстве эпизодов граждане принимают за инопланетные корабли обычную земную технику либо природные явления. Тревогу чаще всего вызывают самолеты, спутники, метеоры, праздничные фольгированные шары формата XXL, а также лазерные лучи от коммерческих шоу-программ, необычно выглядящие в ночном небе.

Редкие случаи, которые остались без объяснения, эксперты связывают лишь с нехваткой ключевых сведений от очевидцев, а не с визитами инопланетян. По мнению исследователей, ни одно из обращений не подтверждает присутствие внеземных цивилизаций на территории страны, а для разгадки требуются дополнительные данные о времени, месте и обстоятельствах наблюдения.

Новая волна интереса к теме в ФРГ возникла на фоне публикации Пентагоном так называемых досье по НЛО и создания в США специального подразделения по устранению аномалий во всех сферах при Министерстве обороны. При этом немецкие специалисты относятся к американским сенсациям скептически: известную видеозапись Gimbal, снятую пилотами ВМС США, Келер назвал обычным воздушным шаром, чья высокая скорость на пленке — оптическая иллюзия, вызванная движением самого истребителя.

Власти США с мая начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. 7 августа Пентагон обнародовал уже пятую партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.