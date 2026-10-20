СМИ: Польша и Литва разругались из-за украинского беспилотника Polsat News: между Польшей и Литвой произошел скандал из-за украинского БПЛА

Москва20 окт Вести.Между Варшавой и Вильнюсом разгорелся скандал из-за украинского беспилотника. Причиной тому стали заявления Литвы о том, что БПЛА залетел на территорию страны со стороны Польши.

Об этом сообщает телеканал Polsat News.

В воскресенье литовская сторона заявила, что беспилотник, разбившийся на севере страны, вероятно, прилетел со стороны Польши следует из материала

18 октября литовские СМИ со ссылкой на вооруженные силы страны сообщили, что в одной из деревень обнаружены обломки дрона. Позже власти подтвердили, что беспилотник принадлежит Киеву. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий уже принес извинения Литве в связи с инцидентом.