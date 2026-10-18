В Польше опровергли данные о залете дрона со своей территории в Литву

В Польше отреагировали на данные о залете дрона со своей территории в Литву В Польше опровергли данные о залете дрона со своей территории в Литву

Москва18 окт Вести.Данные польских радаров не подтверждают информацию о том, что беспилотник, нарушивший в воскресенье воздушное пространство Литвы, прилетел со стороны Польши. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Минобороны Польши Януш Сеймей.

На литовском направлении не подтверждается (по данным наших радиолокационных систем) пересечения границы из Польши в Литву передает его слова польское агентство PAP

Сеймей также уточнил, что Варшава поддерживает контакт с литовской стороной.

Ранее литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса сообщала, что в небе над Литвой заметили неопознанный объект, предположительно беспилотник. Из-за воздушной угрозы власти объявили красный уровень опасности в центральной и северной частях страны, подняли в воздух военную авиацию и закрыли международный аэропорт Каунас.