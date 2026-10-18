Москва18 октВести.Данные польских радаров не подтверждают информацию о том, что беспилотник, нарушивший в воскресенье воздушное пространство Литвы, прилетел со стороны Польши. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Минобороны Польши Януш Сеймей.
На литовском направлении не подтверждается (по данным наших радиолокационных систем) пересечения границы из Польши в Литвупередает его слова польское агентство PAP
Сеймей также уточнил, что Варшава поддерживает контакт с литовской стороной.
Ранее литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса сообщала, что в небе над Литвой заметили неопознанный объект, предположительно беспилотник. Из-за воздушной угрозы власти объявили красный уровень опасности в центральной и северной частях страны, подняли в воздух военную авиацию и закрыли международный аэропорт Каунас.