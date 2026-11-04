В Латвии признали, что упавший ночью в республике дрон может быть украинским Советник Скрауч: упавший ночью в Латвии беспилотник может принадлежать ВСУ

Москва4 ноя Вести.Беспилотный летательный аппарат, ранее упавший на территории Латвии, может принадлежать украинской армии. Об этом заявил советник вооруженных сил республики Роберт Скрауч.

Во вторник в Латвии объявили о возможной воздушной угрозе в двух районах страны. Менее чем через час тревогу отменили после того, как неопознанный объект покинул латвийское небо. Позже власти заявили об обнаружении упавшего в Балвском крае объекте.

Упавший прошлой ночью в Балвском крае беспилотник, скорее всего, принадлежит украинской армии сказал Скрауч, которого цитирует агентство LETA

В октябре представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий извинился перед литовскими властями за то, что украинский дрон оказался в воздушном пространстве Литвы.