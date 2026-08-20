ВС Латвии сообщили, что сбитый 14 августа истребителями НАТО дрон был украинским

В Латвии сообщили, что упавший на территории республики БПЛА был украинским ВС Латвии сообщили, что сбитый 14 августа истребителями НАТО дрон был украинским

Москва20 авг Вести.Дрон, упавший на территории Латвии 14 августа, был украинском. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

Мы установили, что дрон, сбитый истребителями НАТО 14 августа в районе Ругайи, Балвинская область, был украинским беспилотным летательным аппаратом сказано в сообщении

Уточняется, что в воздушное пространство балтийской республики дрон вошел с территории Белоруссии.

В ночь на 14 августа в ряде районов Латвии объявили воздушную тревогу. Позднее поднятые в воздух истребители сбили над страной беспилотный летательный аппарат.