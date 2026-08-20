Москва20 авгВести.Дрон, упавший на территории Латвии 14 августа, был украинском. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
Мы установили, что дрон, сбитый истребителями НАТО 14 августа в районе Ругайи, Балвинская область, был украинским беспилотным летательным аппаратомсказано в сообщении
Уточняется, что в воздушное пространство балтийской республики дрон вошел с территории Белоруссии.
В ночь на 14 августа в ряде районов Латвии объявили воздушную тревогу. Позднее поднятые в воздух истребители сбили над страной беспилотный летательный аппарат.