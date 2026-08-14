Il Messaggero: сбитый над Латвией БПЛА может принадлежать Киеву

Сбитый над Латвией беспилотник может принадлежать Украине Il Messaggero: сбитый над Латвией БПЛА может принадлежать Киеву

Москва14 авг Вести.Беспилотник, сбитый истребителями в воздушном пространстве Латвии, вероятно, был украинским, сообщает итальянское издание Il Messaggero со ссылкой на латвийское министерство обороны.

В подтверждение принадлежности БПЛА Киеву издание напомнило об атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область.

Глава МИД Латвии Байба Браже выразила благодарность итальянским союзникам, чьими силами был сбит БПЛА.

Мы благодарны нашим итальянским союзникам за их службу в миссии НАТО по воздушной обороне стран Балтии и за вклад в сохранение целостности воздушного пространства альянса заявила дипломат

В ночь на 14 августа в ряде районов Латвии объявили воздушную тревогу. Позднее поднятые в воздух истребители сбили над страной беспилотный летательный аппарат.