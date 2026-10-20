Литва попросит НАТО разрешить сбивать дроны над своей территорией "вслепую" Власти Литвы запросят разрешение НАТО сбивать БПЛА без визуального подтверждения

Москва20 окт Вести.Литва по примеру Польши намерена согласовать с другими странами НАТО алгоритм, который позволил бы уничтожать дроны-нарушители воздушного пространства страны даже без визуального подтверждения. Об этом в интервью телерадиокомпании LRT сообщил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, в настоящее время сбить такой летательный аппарат невозможно, если его не видно из-за облаков или непогоды.

Синкявичюс добавил, что уже дал поручение о проведении с НАТО необходимых консультаций. Глава литовского правительства рассчитывает, что новый механизм в случае его одобрения заработает примерно через месяц.

18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу, в небо поднимались истребители НАТО. Позднее литовские СМИ написали об обнаружении в деревне Юодженис Пасвальского района обломков беспилотника, который мог залететь со стороны Польши.

В результате взрыва FPV-дрона был поврежден гражданский автомобиль. Позднее Синкявичюс сообщил, что этот БПЛА был украинским и на нем была закреплена взрывчатка.