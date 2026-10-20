Москва20 октВести.Литва по примеру Польши намерена согласовать с другими странами НАТО алгоритм, который позволил бы уничтожать дроны-нарушители воздушного пространства страны даже без визуального подтверждения. Об этом в интервью телерадиокомпании LRT сообщил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс.
По его словам, в настоящее время сбить такой летательный аппарат невозможно, если его не видно из-за облаков или непогоды.
Синкявичюс добавил, что уже дал поручение о проведении с НАТО необходимых консультаций. Глава литовского правительства рассчитывает, что новый механизм в случае его одобрения заработает примерно через месяц.
18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу, в небо поднимались истребители НАТО. Позднее литовские СМИ написали об обнаружении в деревне Юодженис Пасвальского района обломков беспилотника, который мог залететь со стороны Польши.
В результате взрыва FPV-дрона был поврежден гражданский автомобиль. Позднее Синкявичюс сообщил, что этот БПЛА был украинским и на нем была закреплена взрывчатка.