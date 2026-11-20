Трамп назвал случайностью падение двух ракет и беспилотника в Польше

Трамп прокомментировал падение двух ракет и дрона в Польше Трамп назвал случайностью падение двух ракет и беспилотника в Польше

Москва20 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал случайностью падение двух ракет и одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Польши.

В беседе с журналистами глава Белого дома заявил, что Россия "по ошибке уронила в Польше беспилотник и пару небольших ракет". При этом американский лидер не привел доказательств тому, что упавшие объекты имеют российское происхождение.

Вместе с тем Трамп отметил, что не рассматривает этот инцидент в качестве повода для жестких ответных мер.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении дрона и двух ракет в республике. Ответственность за инцидент он возложил на Россию, но каких-либо доказательств собственных слов не предоставил.

Позже стало известно, что польский премьер-министр Дональд Туск официально проинформировал Североатлантический альянс (НАТО) о данном инциденте.