Трамп: США отдали Киеву больше боеприпасов, чем израсходовали в Иране

Трамп: Байден передал Украине больше боеприпасов, чем США потратили в Иране Трамп: США отдали Киеву больше боеприпасов, чем израсходовали в Иране

Москва16 окт Вести.США в конфликте с Ираном использовали сравнительно немного боеприпасов, гораздо более значительная их часть, по его словам, была направлена Украине, заявил в интервью телеканалу Newsmax президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что Киев за время партнерства с Вашингтоном получил большое количество снарядов американского производства.

Они (администрация демократов во главе с Джо Байденом – прим. ред.) растратили много наших боеприпасов, отдавая их Украине. Мы же потратили очень мало в Иране сказал Трамп

Президент Соединенных Штатов также обвинил Киев в продаже ракет и военного оборудования, которые украинские власти получили при его предшественнике в Белом доме.

Ранее власти Великобритании объявили о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины. Как сообщается на официальном сайте британского правительства, Киев получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.