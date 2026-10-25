Трамп обвинил Байдена в чрезмерной помощи Украине Трамп заявил, что Байден отдал Киеву слишком много оружия

Москва25 окт Вести.Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот санкционировал слишком много бесплатных оружейных поставок Украине.

С середины октября США направляю все произведенные боеприпасы на восполнение собственных арсеналов. Поставки оружия союзникам могут быть возобновлены, по словам Трампа, лишь после пополнения запасов Пентагона.

Я восстановил вооруженные силы в свой первый срок. Байден так много отдал Украине. Он мог бы брать с Европы плату. Я это и сделал. Я продаю Европе, они нам платят полную стоимость и делают, что хотят. Может, отдают это Украине, я не знаю, это их дело сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News

Также в интервью Fox News Трамп добавил, что ему предстоит принять решение по конфликту с Ираном: либо "покончить" с Исламской Республикой, либо заключить сделку.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пытается через сенаторов добиться от Трампа снятия ограничений на обмен разведданными и возобновления поставок вооружения на Украину.