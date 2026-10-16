Москва16 окт Вести.Соединенные Штаты сейчас стремятся пополнять собственные арсеналы, вместо того, чтобы продавать их союзникам. Вашингтон возобновит поставки только после того, как накопит достаточно запасов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим (…) И когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас сказал Трамп

Глава Белого дома также раскритиковал Джо Байдена за то, что он предоставил Украине военную помощь на миллиарды долларов без предварительной оплаты. Трамп отметил, что сейчас требует от европейских стран оплачивать американские вооружения.

Я сказал Евросоюзу: я не собираюсь ничего вам давать. Вы должны платить. У них много денег. Они платили нам, а мы отправляли им боеприпасы. И это работало добавил американский лидер

Ранее Дональд Трамп заявил, что Киев продавал полученные от США ракеты на открытом рынке.