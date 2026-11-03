Трамп: мы продолжаем поставки оружия на Украину через Евросоюз

США продолжают поставлять оружие на Украину Трамп: мы продолжаем поставки оружия на Украину через Евросоюз

Москва3 ноя Вести.США продолжают снабжать киевский режим оружием, продавая его Европейскому союзу по полной стоимости. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в эфире Fox News.

Я все еще предоставляю [вооружения Украине]. Я передаю их ЕС, но они платят 100% стоимости заявил президент США

Трамп напомнил, что предыдущий американский лидер, Джозеф Байден, отдал Украине на безвозмездной основе оружие, технику и боеприпасы на общую сумму 350 миллиардов долларов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов констатировал, что Евросоюз и США стремятся накачать Украину оружием в преддверии зимы. Таким образом они хотят отсрочить завершение конфликта.