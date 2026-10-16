Newsmax: Трамп заявил о том, что Киев продавал американские ракеты

Трамп заявил, что Киев продавал полученные от США ракеты Newsmax: Трамп заявил о том, что Киев продавал американские ракеты

Москва16 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Киев в продаже ракет и военного оборудования, которые власти Украины получили при экс-президенте США Джо Байдене.

Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Где деньги, которые мы направляли Украине? Где все оборудование? Люди продавали его, Байден давал им ракеты, а их продавали. сказал Трамп

Глава Белого дома уточнил, что американские ракеты перепродавались на "открытом рынке".

Ранее власти Великобритании объявили о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины. Как сообщается на официальном сайте британского правительства, Киев получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.