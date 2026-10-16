Москва16 октВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Киев в продаже ракет и военного оборудования, которые власти Украины получили при экс-президенте США Джо Байдене.
Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Где деньги, которые мы направляли Украине? Где все оборудование? Люди продавали его, Байден давал им ракеты, а их продавали.сказал Трамп
Глава Белого дома уточнил, что американские ракеты перепродавались на "открытом рынке".
Ранее власти Великобритании объявили о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины. Как сообщается на официальном сайте британского правительства, Киев получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.