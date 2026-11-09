Трамп: США ничего не получили за поставленное Украине оружие

Трамп признал, что США и Запад не выиграли от оружейных поставок Киеву Трамп: США ничего не получили за поставленное Украине оружие

Москва9 ноя Вести.Страны Запада, в том числе Соединенные Штаты, не получили выгоды от поставок оружия Украине, заявил в интервью телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп.

Он признал, что Вашингтон и другие союзники Киева фактически не извлекли пользы из масштабных поставок вооружения в зону конфликта.

У них было лучшее на земле оружие, а мы еще ничего за это не получили с усмешкой отметил американский лидер

На реплику ведущего о том, что США "обеспечили независимость" киевского режима, Трамп также с улыбкой ответил, что "пока никто еще ничего не добился".

Вместе с этим, глава Белого дома не стал отрицать, что оружие на Украину поставляется преимущественно из США. На слова интервьюера о том, что вооружения предоставляет Европа, Трамп возразил: "Нет, мы".

Вооружения поставляем мы, Европа (за это – прим. ред.) платит уточнил президент США, выдержав паузу

По словам Трампа, Вашингтон передает оружие европейским партнерам и реализует его по полной стоимости.

Он добавил, что у ЕС хватает денег и он оплатил бы американские поставки Киеву еще при прежней администрации США во главе с Джо Байденом.

У Европы есть деньги, Европа бы заплатила (за поставки американских вооружений Киеву при Байдене – прим. ред.), но никто не просил отметил Трамп

Ранее преподаватель Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл высказал мнение, что сентябрьские протесты во Франции, потому что считают Украину "черной дырой" для бюджета своей страны.