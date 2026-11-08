Monde: французы вышли на протесты, потому что устали от поддержки Украины

Французы считают Украину "черной дырой" для своих денег, пишут СМИ Monde: французы вышли на протесты, потому что устали от поддержки Украины

Москва8 ноя Вести.Жители Франции начали масштабные протесты по всей стране, потому что устали поддерживать Украину, заявил газете Le Monde преподаватель Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл.

Среди главных причин разочарования французов режимом Владимира Зеленского он назвал поражения Вооруженных сил Украины на поле боя и рост цен на энергоносители.

Люди стали думать: хорошо, я поддерживаю Украину, но деньги, которые мы туда отправляем, словно проваливаются в черную дыру, потому что никаких реалистичных перспектив победы не видно отметил Мартилл

Настроения французов – проявление усталости от украинского конфликта, которая сейчас присуща всей Европе, добавил он.

Ранее французский протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий в беседе с ИС "Вести" отметил, что между правительством и народом Франции есть раскол: официальный Париж продолжает безоговорочно поддерживать Зеленского, хотя простым жителям страны он надоел.

Волна протестов во Франции поднялась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились люди, недовольные ростом цен в стране. Манифестации позже начались по всей республике и продолжаются до сих пор.