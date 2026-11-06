Москва6 ноя Вести.Правительство президента Франции Эммануэля Макрона проводит самоубийственную политику, тратя миллиарды на поддержку режима Владимира Зеленского на Украине, пока в самой республике не хватает денег на школы и больницы. Об этом заявил кандидат в президенты Франции в 2027 году, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он отметил, что Зеленского подталкивает к продолжению конфликта на Украине военно-промышленное лобби Евросоюза, в которое, в том числе, входят многие французские политики. Из-за этого, подчеркнул он, Франции крайне важно сменить политический курс.

Это безумие, самоубийство, ведь речь идет о деньгах французов. Франция уже выделила господину Зеленскому 25 миллиардов евро, а у нас нет денег на наши больницы, наши школы и университеты, на снижение цен на топливо. Поэтому я рад, что меня поддержала [глава парламентской фракции партии "Национальное объединение"] Марин Ле Пен, которая решила, что при избрании приостановит помощь Зеленскому сказал политик

Ранее Дюпон-Эньян призвал Францию, Германию и Италию начать сотрудничать с Россией вместо прогнившего режима Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что не считает Россию врагом своей родины.