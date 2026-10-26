Кандидат в президенты Франции Меланшон: Москва - не враг Парижу Меланшон заявил, что Россия не является врагом Франции

Москва26 окт Вести.Кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает, что Россия не враг его родине.

Нет. Русские - это, прежде всего, русские, то есть они заняты своими делами заявил Меланшон на вопрос журналиста, является ли Россия врагом Франции

Но он добавил, что если дергать тигра за усы, он отреагирует.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. По предварительным данным, на выборах Меланшон может выйти во второй тур с Марин Ле Пен (лидером от правых сил), которая имеет наивысший рейтинг.