Политолог оценил шансы Ле Пен пройти во II тур президентских выборов во Франции Политолог Федоров: у Ле Пен хорошие шансы пройти во II тур выборов во Франции

Москва6 окт Вести.Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет хорошие шансы на прохождение во второй тур президентских выборов во Франции весной 2027 года. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, нынешняя правящая элита пытается не допустить выхода во второй тур основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, иначе у Ле Пен будут большие шансы победить на выборах.

Ситуация такая, что по-прежнему лидируют в этой уже начавшейся практически президентской кампании Марин Ле Пен и партия "Национальное объединение". У нее по-прежнему 35% по опросам [будут за нее голосовать] в первом туре… и она автоматически выходит во второй тур. Но правящая нынешняя элита пытается всеми силами не допустить выхода во второй тур Жан-Люка Меланшона, то есть левого. Потому что если выйдет вот эта пара крайне правых и крайне левых в финал, то, скорее всего, большие шансы одержать победу будут у Марин Ле Пен дал свою оценку политолог

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен остается наиболее популярным кандидатом на пост президента Франции на фоне предстоящих в 2027 году выборов. Поддержка Ле Пен стабильно держится на уровне 35-38% голосов вне зависимости от состава ее конкурентов.