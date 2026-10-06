Москва6 октВести.Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет хорошие шансы на прохождение во второй тур президентских выборов во Франции весной 2027 года. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.
По его словам, нынешняя правящая элита пытается не допустить выхода во второй тур основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, иначе у Ле Пен будут большие шансы победить на выборах.
Ситуация такая, что по-прежнему лидируют в этой уже начавшейся практически президентской кампании Марин Ле Пен и партия "Национальное объединение". У нее по-прежнему 35% по опросам [будут за нее голосовать] в первом туре… и она автоматически выходит во второй тур. Но правящая нынешняя элита пытается всеми силами не допустить выхода во второй тур Жан-Люка Меланшона, то есть левого. Потому что если выйдет вот эта пара крайне правых и крайне левых в финал, то, скорее всего, большие шансы одержать победу будут у Марин Ле Пендал свою оценку политолог
Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен остается наиболее популярным кандидатом на пост президента Франции на фоне предстоящих в 2027 году выборов. Поддержка Ле Пен стабильно держится на уровне 35-38% голосов вне зависимости от состава ее конкурентов.