Ле Пен и Меланшон лидируют в опросах о выборах президента во Франции

Стали известны фавориты опросов о выборах президента во Франции Ле Пен и Меланшон лидируют в опросах о выборах президента во Франции

Москва8 ноя Вести.Грядущие выборы президента во Франции раскрыли глубокий кризис центристов и умеренных правых, неспособных конкурировать с главными фаворитами гонки. Об этом пишет обозреватель французского издания Boulevard Voltaire.

Автор убежден, что первый лидер опросов, глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, успешно извлекает выгоду из ошибок нынешнего правительства, среди которых протесты, долговой кризис и теракты. В качестве возможной замены Ле Пен, если та не сможет принять участие в президентской гонке, обозреватель назвал председателя партии Жордана Барделлу.

Далее в рейтингах идет основатель левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. По мнению обозревателя, его популярность связана с поддержкой радикально настроенной молодежи и граждан, проживающих в неблагополучных городских кварталах. Эти социальные группы составляют значительную часть электоральной базы кандидата.

Между тем автор совершенно иначе оценил перспективы экс-премьеров Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя, главы "Республиканцев" Брюно Ретайо, мэра Канн Давида Лиснара и представителя левоцентристских сил Рафаэля Глюксманна. По мнению обозревателя, эти политики схожи с "эктоплазмами, призраками и зомби", у которых нет узнаваемых политических инициатив и способности захватить внимание избирателей.

Ранее Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО в случае избрания его президентом. По его мнению, стране "нечего делать в НАТО и в американских войнах".