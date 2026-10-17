Москва17 окт Вести.Протесты во Франции в преддверии выборов усиливают позиции лидера радикальных левых Жан-Люка Меланшона. Об этом заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в интервью ИС "Вести".

По ее словам, эти протесты сильно повлияют на президентские выборы во Франции, которые пройдут в 2027 году. Она обратила внимание на то, что партии "Национальное объединение", которая лидирует в опросах общественного мнения перед выборами, нечего предложить протестующим гражданам.

Они в совершенно другом поле работают. И поэтому вот этой повестки дня у "Национального объединения" просто нет. Недовольные, скорее всего, найдут прекрасный прием и отзвук своих требований в программе, которую будут верстать левые силы. Особенно радикальные левые, то есть "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Это увеличивает внутри протестного электората шансы именно расширения электората Жан-Люка Меланшона, возможно, в ущерб электорату "Национального объединения" отметила Обичкина

Ранее участник протестов во Франции рассказал ИС "Вести", что побудило его выйти на акции.

Во Франции уже не первый день бушуют протесты. На 17 октября в республике запланированы не менее 250 митингов. Правоохранители предупредили о риске беспорядков в Париже и других крупных городах. Как пишут СМИ, протестующие выступают против высоких цен и разрушающейся социальной модели страны. Также свои протесты уже несколько недель проводят французские старшеклассники, недовольные сферой образования.