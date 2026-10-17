Москва17 октВести.Протесты во Франции в преддверии выборов усиливают позиции лидера радикальных левых Жан-Люка Меланшона. Об этом заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в интервью ИС "Вести".
По ее словам, эти протесты сильно повлияют на президентские выборы во Франции, которые пройдут в 2027 году. Она обратила внимание на то, что партии "Национальное объединение", которая лидирует в опросах общественного мнения перед выборами, нечего предложить протестующим гражданам.
Они в совершенно другом поле работают. И поэтому вот этой повестки дня у "Национального объединения" просто нет. Недовольные, скорее всего, найдут прекрасный прием и отзвук своих требований в программе, которую будут верстать левые силы. Особенно радикальные левые, то есть "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Это увеличивает внутри протестного электората шансы именно расширения электората Жан-Люка Меланшона, возможно, в ущерб электорату "Национального объединения"отметила Обичкина
Ранее участник протестов во Франции рассказал ИС "Вести", что побудило его выйти на акции.
Во Франции уже не первый день бушуют протесты. На 17 октября в республике запланированы не менее 250 митингов. Правоохранители предупредили о риске беспорядков в Париже и других крупных городах. Как пишут СМИ, протестующие выступают против высоких цен и разрушающейся социальной модели страны. Также свои протесты уже несколько недель проводят французские старшеклассники, недовольные сферой образования.