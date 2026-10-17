Профессор Обичкина: протесты во Франции вряд ли приведут к отставке Макрона Профессор МГИМО Обичкина: протесты во Франции не вынудят Макрона уйти в отставку

Москва17 окт Вести.Протесты во Франции едва ли приведут к отставке нынешнего президента республики Эммануэля Макрона. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

По ее словам, вынудить Макрона уйти в отставку протестами невозможно.

Что касается отставки Макрона – нет. Нет, нет и нет, потому что импичмент президента не предусмотрен французской конституцией. Там есть только один возможный предлог или мотив – это высокая измена президента. Это совершенно не случай Макрона, как вы понимаете, в данный момент сказала Обичкина

Также она не считает нынешние протесты достаточным основанием для введения во Франции чрезвычайного положения.

Сейчас – уже, наверное, с июля этого года – расширены в принципе мотивы введения чрезвычайного положения. Но это не протесты социальные… Все как-то ждут Дня всех святых и, может быть, как-то все утихомирится. Сейчас этот вопрос так не стоит. И даже в шестьдесят восьмом году, как известно, Де Голль не вводил чрезвычайное положение напомнила профессор

Ранее Обичкина назвала протесты во Франции показателем неблагополучия во французском обществе.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Отмечалось, что на улицы выйдут самые разные группы: ультралевые активисты, таксисты, школьники, медсестры, бывшие участники движения "желтых жилетов", строители и представители профсоюзов.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов около 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру французского телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста против роста цен проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром.