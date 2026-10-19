Эксперт заявила, что введение комендантского часа не изменит ситуацию во Франции Кондратьева-Сальгеро: комендантский час не изменит ситуацию во Франции

Москва19 окт Вести.Протесты во Франции зашли настолько далеко, что введение или отказ от введения комендантского часа не повлияют на ситуацию в стране. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она отметила, что попытка главы МВД Франции уйти в отставку также не повлияет на ситуацию в стране.

Введение или не введение комендантского часа, в данный момент так далеко зашли события, что оно больше особой роли не играет и не влияет. Как и громогласная отставка министра внутренних дел, как вы понимаете, коней на переправе не меняют, и во время боя министров менять тоже не следует, но об этом надо следовало думать раньше заявила Кондратьева-Сальгеро

Ранее сообщалось, что глава МВД Франции подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране. Президент республики Эммануэль Макрон ее не принял.