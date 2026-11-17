Москва17 ноя Вести.Крупнейший профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) не намерен договариваться с нынешним правительством, его цель заключается в поддержании перманентной революции и протестов в стране. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Сегодня во Франции проходит забастовка, организованная CGT, против удорожания стоимости жизни. Однако она не приведет к какому-либо компромиссу с правительством, считает журналист.

У профсоюза французского самого крупного, самого визгливого профсоюза CGT вообще нет никакой цели договориться с кем бы то ни было. У них есть цель поддерживать вот эту перманентную революцию. Поэтому требования, которые они выдвигают, изначально невыполнимы сказала Кондратьева-Сальгеро

Она объяснила, что повышение минимальной заработной платы приведет к закрытию небольших предприятий.

Повысить заработную плату – это вечное требование человечества. Другое дело, в каких экономических реалиях мы с вами сегодня существуем, чтобы это было осуществимо? Потому, что если вы резко от маленького предпринимателя потребуете повысить минимальную заработную плату, то система налогообложения сделана таким образом, что он будет вынужден такое заплатить, что ему придется закрыть свое предприятие. То есть они даже не понимают, что все эти требования идут в пустоту, то есть это чистейшей воды демагогия… На улицах продолжается движение, профсоюзы продолжают требовать, а требования растут как снежный ком добавила журналист

Также Кондратьева-Сальгеро указала, что протестное движение во Франции резко пошло на спад, потому что социальные требования манифестантов полностью теряются на фоне крайне радикальных политических лозунгов.