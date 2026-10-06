Москва6 окт Вести.Протесты во Франции ожидаемы и хорошо спланированы. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор альманаха "Слова и Смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, для стихийных протестов необходим какой-то спусковой механизм. Как отмечает Кондратьева-Сальгеро, не было никакого события, которое могло спровоцировать народное возмущение или гнев школьников.

Все это было хорошо спланировано, ожидаемо. И в первые же дни вот этих самых подожженных лицеев та схема, которая соответствовала всем лицеям, на которых вдруг совершенно внезапно появились люди, которые спровоцировали этот протест с совершенной точностью совпадает с избирательными округами, где правит партия господина Меланшона, то есть ультралевые представители вот этой самой троцкистской прослойки, которая называет еще себя некоторые из ее ответвлений, постоянная перманентная революция. Позже к ним им удалось уже замутить это движение практически по периметру всех остальных лицеев, которые более-менее соединялись. Никаких требований, связанных напрямую с образованием или с недостатками образования во Франции там нет, и это было понятно в первые же дни сказала она

Ранее директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что масштабы протестов во Франции достигли уровня выступлений 1968 года, в результате которых в отставку ушли премьер-министр Жорж Помпиду и первый президент Пятой республики Шарль де Голль.