Участники протестов во Франции сами не знают, что там делают, заявила журналист Кондратьева-Сальгеро: протесты во Франции не являются стихийными

Москва6 окт Вести.Протесты во Франции не являются стихийными. Об этом ИС "Вести" заявила главный редактор альманаха "Слова и Смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Это не стихийные протесты. Стихийными они могут потом вылиться … Когда начинают опрашивать самих лицеистов, они толком не знают, зачем они здесь … Очень много людей с закрытыми лицами, в черных одеяниях, очень много и лицеистов, и не лицеистов … гораздо большего старшего возраста … появляются в палестинских куфиях. Палестинские флаги над каждым лицеем, лозунги против партии Марин Ле Пен, не имеющие отношения к национальному образованию, а исключительно к политической ситуации в стране сказала она

Также Кондратьева-Сальгеро обратила внимание на флаги Алжира и Марокко.

Какое отношение Марокко и Алжир имеют к школьному образованию во Франции? Вот эти, можно сказать, межстрочные, но очень важные моменты нужно уметь считывать … Лозунги, написанные с грамматическими и орфографическими ошибками, так, что это страшно отметила она

Ранее Кондратьева-Сальгеро заявила, что одними из самых активных зачинщиков протестов во Франции, являются студенты- мусульмане.