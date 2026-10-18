Москва18 окт Вести.Во Франции протесты лицеистов изначально координировали ультралевые и анархо-автономные группировки, а также сторонники крайне левой партии "Непокоренная Франция". Позже к акциям, помимо стихийного общественного движения "желтые жилеты", присоединились недовольные граждане, в том числе рецидивисты. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Хотя лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон поддержал студенческое движение, в процессе стал подстрекать участников к "хулиганским" действиям. Из-за этого тех, кто вышел отстаивать свои права, "невозможно не расслышать, не разглядеть". Ситуация, устроенная левыми, напоминает политическую спекуляцию, указала она.

На 90% уже фактически все разгромлено в самих потугах людей. Нужно просто уметь считывать картинку. … Там, где идут люди с французскими флагами, не будет битых витрин, жженых помоек, машин и разграблений. Это партия ["Патриоты"] Флориано Филиппо, которые идут с лозунгами о Frexit, о мире с Россией и так далее. Там, где вы видите красные флаги, иногда даже с неправильно начертанные символикой серпа и молота - это профсоюзы, левые и ультралевые группировки. А там, где вы видите людей с закрытыми лицами, в черных одеяниях, некоторые из них позволили себе даже надеть желтые жилеты, к каким они не имеют отношения вообще. Именно поэтому несколько лидеров наиболее известных "желтых жилетов" предложили людям с детьми не появляться в этих собраниях, поскольку там были другие намерения. Это "блэк блоки" [тактика уличного протеста, при которой участники координировано надевают чtрную одежду и маски, чтобы превратиться в визуально монолитную толпу], анархисты автономные, группировки очень хорошо подготовленные. Там, где вы видите полулицеистов - непонятно вообще, что за молодежь. У кого закрыты лица, обмотаны палестинскими куфиями, с палестинскими флагами, Марокко или Алжира … - [с их стороны] вы увидите погромы, нападения на полицию и на журналистов. … На улицах в буквальном смысле - уличные бои сказала Кондратьева-Сальгеро

Во французской столице и других городах страны проходят массовые манифестации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан. На этом фоне основатель левой партии "Непокоренная Франция" и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон раскритиковал ведущие французские СМИ за чрезмерное, по его мнению, внимание к беспорядкам в ущерб освещению мирных шествий.

Меланшон также прокомментировал в соседях акцию протеста молодежи словами "Бастилия снова взята".