Меланшон обвинил СМИ и полицию в эскалации протестов во Франции Лидер "Неподчинившейся Франции" осудил французские СМИ за игнорирование протеста

Москва17 окт Вести.Во французской столице и других городах страны проходят массовые манифестации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан. На этом фоне основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон раскритиковал ведущие французские СМИ за чрезмерное, по его мнению, внимание к беспорядкам в ущерб освещению мирных шествий.

В то время как новостные каналы заваливают нас кадрами насилия в десятках городов, здесь все проходит спокойно: десятки тысяч людей мирно вышли на улицы. Два мира, две реальности написал политик в соцсети X

По его словам, в Париже многочисленный марш смог спокойно проследовать через бульвар Мажента от площади Республики.

Одновременно Меланшон обвинил префектуру полиции Парижа в том, что ее руководство "организует беспорядок, препятствуя доступу на площадь и пуская [слезоточивый] газ без остановки".

Похоже, что столкновения являются самоцелью данной стратегии "обеспечения безопасности". Позор добавил он, отметив, что там, где нет полицейских, акции проходят мирно

По состоянию на 15:00 по местному времени по всей Франции были задержаны 272 человека, из них более 160 — в Париже. Одна из причин, которые побудили французов выйти на митинг, — дорогой бензин. Об этом ранее ИС "Вести" рассказал участник протестов.