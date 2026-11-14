Москва14 нояВести.Во Франции во время массовых протестов против роста цен и полицейского насилия задержали 121 человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По данным ведомства на 17.00 по местному времени (19.00 мск), в демонстрациях по всей стране приняли участие 106 тысяч человек. В Париже на улицы вышли около 24 тысяч протестующих.
При этом организаторы акций, в числе которых студенческие и школьные объединения, приводят значительно более высокие цифры. По их оценкам, в манифестациях участвовали 200 тысяч человек, половина из которых собралась во французской столице.
Ранее парижская полиция сообщала о задержании 22 человек, включая трех несовершеннолетних. Основными причинами стали ношение предметов, которые могут быть квалифицированы как оружие, оскорбления и нарушение установленных ограничений на участие в демонстрациях.
Столкновения также зафиксировали в других французских городах. В Нанте полиция использовала водомет, а сообщения о стычках с правоохранителями поступали из Бордо и Лиона.
Манифестации 14 ноября состоялись по призыву движения "Желтые жилеты", а также студенческих и школьных организаций. Число задержанных может быть уточнено по итогам дня.
Ранее сообщалось, что в ходе акции протеста лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо порвал флаг Евросоюза и призвал французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку.