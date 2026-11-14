Во Франции более 100 тысяч человек вышли на протесты, 121 задержан

Во Франции задержали 121 человека на протестах против роста цен Во Франции более 100 тысяч человек вышли на протесты, 121 задержан

Москва14 ноя Вести.Во Франции во время массовых протестов против роста цен и полицейского насилия задержали 121 человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства на 17.00 по местному времени (19.00 мск), в демонстрациях по всей стране приняли участие 106 тысяч человек. В Париже на улицы вышли около 24 тысяч протестующих.

При этом организаторы акций, в числе которых студенческие и школьные объединения, приводят значительно более высокие цифры. По их оценкам, в манифестациях участвовали 200 тысяч человек, половина из которых собралась во французской столице.

Ранее парижская полиция сообщала о задержании 22 человек, включая трех несовершеннолетних. Основными причинами стали ношение предметов, которые могут быть квалифицированы как оружие, оскорбления и нарушение установленных ограничений на участие в демонстрациях.

Столкновения также зафиксировали в других французских городах. В Нанте полиция использовала водомет, а сообщения о стычках с правоохранителями поступали из Бордо и Лиона.

Манифестации 14 ноября состоялись по призыву движения "Желтые жилеты", а также студенческих и школьных организаций. Число задержанных может быть уточнено по итогам дня.

Ранее сообщалось, что в ходе акции протеста лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо порвал флаг Евросоюза и призвал французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку.