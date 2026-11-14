Акции протеста во Франции собрали более 105 тысяч человек

Более 105 тыс жителей Франции пришли в субботу на акции протеста Акции протеста во Франции собрали более 105 тысяч человек

Москва14 ноя Вести.Более 60 акций протеста состоялись во Франции в субботу, собрав свыше 105 тысяч человек, пишет французский портал BFMTV, ссылаясь на данные французского МВД.

В Париже в субботу состоялись три демонстрации: митинг "желтых жилетов", марш против насилия над детьми и акция протеста против полицейского произвола.

Министерство внутренних дел… насчитало 106 тысяч демонстрантов во Франции и 24 тысячи в Париже говорится в сообщении

К 17.00 по парижскому времени (19.00 мск) по всей стране арестован 121 человек, информирует МВД.

В то же время молодежная профсоюзная организация заявила о 200 тысячах участников протестов в субботу, из них около 100 тысяч человек в Париже.

Ранее сообщалось, что акция протеста в Париже переросла в столкновения полицейских с протестующими.