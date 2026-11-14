Москва14 нояВести.Более 60 акций протеста состоялись во Франции в субботу, собрав свыше 105 тысяч человек, пишет французский портал BFMTV, ссылаясь на данные французского МВД.
В Париже в субботу состоялись три демонстрации: митинг "желтых жилетов", марш против насилия над детьми и акция протеста против полицейского произвола.
Министерство внутренних дел… насчитало 106 тысяч демонстрантов во Франции и 24 тысячи в Парижеговорится в сообщении
К 17.00 по парижскому времени (19.00 мск) по всей стране арестован 121 человек, информирует МВД.
В то же время молодежная профсоюзная организация заявила о 200 тысячах участников протестов в субботу, из них около 100 тысяч человек в Париже.
Ранее сообщалось, что акция протеста в Париже переросла в столкновения полицейских с протестующими.