Третья суббота протестов: во Франции на улицы вышли около 320 тысяч человек BFMTV: порядка 320 тыс. человек участвовали в протестах во Франции

Москва31 окт Вести.Во Франции третью субботу подряд проходят общенациональные акции против повышения стоимости жизни. По данным телеканала BFMTV, ссылающегося на власти, в этот раз на демонстрации по всей стране вышли порядка 320 тысяч человек, из них 70 тысяч — в Париже.

К протестам присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования. При этом профсоюзы приводят куда более внушительные цифры: почти 500 тысяч манифестантов по стране, включая 200 тысяч в столице.

Для сравнения: на предыдущих акциях 17 и 24 октября, по оценкам властей, собрались 550 тысяч и 410 тысяч человек соответственно. Самым массовым стало шествие 17 октября — тогда, по данным МВД, на улицы вышли около 550 тысяч человек, а правоохранители применяли против участников слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Волна протестов началась в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа, требовавших улучшить состояние школ. Позднее к ним присоединились недовольные ростом цен, и акции распространились на другие регионы страны.