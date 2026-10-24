Число протестующих во Франции 24 октября достигло 410 тысяч человек

Почти полмиллиона человек вышли на протесты во Франции 24 октября Число протестующих во Франции 24 октября достигло 410 тысяч человек

Москва24 окт Вести.Протесты против роста цен во Франции собрали 410 тысяч человек по всей стране, передает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД Франции.

По данным Министерства внутренних дел, по всей стране собрались 410 000 человек… Особое внимание уделяется Орлеану, где прошла демонстрация против съезда партии "Национальное объединение" говорится в сообщении

В то же время французская Всеобщая конфедерация труда – крупнейшее профсоюзное объединение страны, выступавшее одним из организатором демонстраций, – утверждает, что число участников достигло около 800 тысяч человек, а только в Париже на улицы вышли около 250 тысяч.

Протесты в ряде городов страны сопровождались столкновениями с полицейскими. Особенно серьезные инциденты зафиксированы в Париже, Нанте, Лилле и Лионе. В целях безопасности у Елисейского дворца разместили бронетехнику, а к Лувру приставили вооруженных военных.

Неделю назад в Париже и по всей Франции прошли массовые акции протеста против подорожания топлива и падения покупательной способности граждан. Организаторы также заявили о 800 тысячах участников, тогда как МВД насчитало 550 тысяч, что вдвое превысило прогнозы аналитиков правоохранительных органов.

Протесты во Франции сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и стычками с полицией. В ответ правоохранительные органы применяют спецсредства. Ущерб от беспорядков превысил 1,5 миллиарда евро.

Из-за демонстраций власти страны начали вводить комендантский час в городах, а также задействовать военных в охране важных объектов. Для контроля общественного порядка на протестах 24 октября МВД страны привлекло 70 тысяч полицейских.