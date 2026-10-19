Москва19 окт Вести.Экономический ущерб от погромов во Франции уже превысил 1,5 миллиарда евро. Такой информацией с ИС "Вести" поделилась журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она добавила, что ситуация в стране выходит из-под контроля.

Сейчас во Франции произошло слияние ультралевых группировок и примкнувших к ним хулиганов, просто хулиганов и наркотрафика... Никаких серьезных расследований произвести будет невозможно… И только за последние дни недели, вот только за октябрь уже очень грубо подсчитанный ущерб уже превысил сумму на полтора миллиарда [евро]. То есть, и это очень грубый подсчет, конечно же, неточный, и все это насчитывается, пока мы с вами разговариваем, все это счетчик крутится, так же, как и счетчик госдолга Франции. Поэтому представьте себе, ситуация выходит из-под контроля заявила Кондратьева-Сальгеро

Ранее Кондратьева-Сальгеро заявила, что комендантский час не повлияет на протесты во Франции. По ее словам, попытка главы МВД уйти в отставку также не изменит ситуацию.