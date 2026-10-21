Изоляторы в Париже и других городах Франции переполнены протестующими В крупных городах Франции переполнены изоляторы из-за протестов

Москва21 окт Вести.Судебные изоляторы в Париже и других крупных городах Франции переполнены участниками беспорядков, заявил глава Минюста страны Жеральд Дарманен, отмечает РИА Новости.

Суды рассматривают дела более 900 участников протестов.

Все судебные изоляторы, то есть места при судах, где люди находятся в ожидании суда под надзором полиции, переполнены. Это касается Парижа, Лилля, Марселя, Бордо и Тулузы приводит РИА Новости слова Дарманена

Манифестации во Франции сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и столкновениями с правоохранительными органами. Ущерб от столкновений уже превысил 1,5 млрд евро.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти привлекут военных к охране объектов, чтобы высвободить силы полиции и жандармерии для противодействия беспорядкам.