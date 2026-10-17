Французский министр потребовал арестовывать нападавших на полицию демонстрантов Глава Минюста Франции потребовал ареста протестующих за нападения на полицию

Москва17 окт Вести.Демонстранты, участвовавшие в нападении на сотрудников полиции и погромах зданий, должны быть арестованы до суда, заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

Глава ведомства сообщил в соцсети Х, что отдал поручение прокурорам действовать максимально жестко, "соответственно масштабу насилия, охватившего страну".

В отношении тех, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов, пожарных, общественные здания и магазины, необходимо требовать заключения под стражу до суда написал Дарманен

Министр подчеркнул, что нынешние беспорядки во Франции беспрецедентны по своему масштабу.

Ранее сообщалось, что свыше 500 тысяч человек вышли 17 октября на акции протеста по всей Франции против роста стоимости жизни и повышения цен. В Париже протестные акции переросли в погромы и столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.