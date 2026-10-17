Макрон пообещал наказать виновных в погромах на протестах во Франции

Макрон пообещал наказать погромщиков на протестах во Франции Макрон пообещал наказать виновных в погромах на протестах во Франции

Москва17 окт Вести.Власти Франции намерены найти и наказать всех участников беспорядков, причастных к нападениям на административные здания и разграблению торговых точек в ходе протестов против роста цен. Об этом предупредил президент республики Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

Французский лидер подчеркнул, что лица, атаковавшие мэрии, магазины и прочие объекты городской инфраструктуры, понесут наказание в рамках закона.

В нашей республике нет места насилию написал Макрон

Ранее в нескольких городах Франции начались столкновения между полицией и участниками массовых протестов против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения. В демонстрациях приняли участие более полумиллиона человек. Ближе к вечеру уличные беспорядки переросли в погромы магазинов и поджоги автомобилей, задержаны более 270 человек.