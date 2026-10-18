Макрон выступит с обращением к гражданам на фоне протестов во Франции

Макрон выступит с обращением к соотечественникам на фоне погромов во Франции Макрон выступит с обращением к гражданам на фоне протестов во Франции

Москва18 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон выступит в воскресенье с обращением к соотечественникам в связи с массовыми беспорядками по всей стране, сообщает газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным СМИ, телеобращение главы государства намечено на 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Протесты во Франции начались в прошлом месяце из-за тяжелых условий обучения и нехватки учителей в рабочих пригородах, а затем переросли в движение против неравенства, сокращения государственных расходов и роста стоимости жизни.

В воскресенье, как сообщает Reuters, Франция увидела последствия одного из самых жестких дней беспорядков: протесты против высоких цен и коммунальных услуг привели к гибели одного демонстранта, ранению сотен полицейских и аресту почти 1800 человек.

Более полумиллиона человек присоединились к маршам в десятках городов. Согласно оценке МВД страны, в них участвовали 550 тысяч человек, однако некоторые источники утверждают, что 800 тысяч.