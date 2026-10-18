Во Франции громят бутики Dior и Louis Vuitton: с полок выносят все Погромщики во Франции разграбили бутики Celine, Hermès и Louis Vuitton

Москва18 окт Вести.Участники беспорядков, вспыхнувших во Франции на фоне протестов против роста цен, разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны.

По информации агентства AFP, магазин Celine на парижской авеню Монтень был разграблен вдали от маршрута манифестации. В соцсети Х появилось видео, где толпа людей выбила стекла бутика, вломилась внутрь и начала хватать товары с полок. Из здания погромщики выбежали с десятками дорогих сумок. На кадрах видна улица с множеством пустых коробок из-под брендовых вещей, валяющихся на дороге возле бутика.

Вечером 17 октября погромщики вломились во флагманский универмаг Galeries Lafayette на бульваре Осман, им пыталась противодействовать полиция.

Видеоагентство CLPRESS опубликовало кадры разграбления бутика Dior в Париже.

В Марселе, как передал телеканал France 24, протестующие разгромили десятки торговых точек, в том числе бутик Hermès, а также ювелирные, магазины одежды, косметики, бытовой техники и даже булочные. В Лионе разграблен магазин Louis Vuitton на улице Эдуара Эррио, протестующие также вломились в The North Face и Jott. Бутик Hugo Boss, согласно сведениям FashionNetwork, подожгли.

Газета Le Parisien написала, что в Бордо погромщики обнесли магазины Louis Vuitton и Apple на главной торговой улице Сент-Катрин. Для эвакуации сотрудников магазинов пришлось привлечь спецподразделение полиции.

Оценки предварительного ущерба пока нет. Глава Федерации ассоциаций торговцев и ремесленников Парижа Тьерри Верон заявил утром 18 октября в эфире Franceinfo, что точные цифры получить пока трудно, однако ситуация "драматическая". Организация просит правительство о финансовой поддержке.

По словам премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, ущерб, причиненный стране в результате погромов, будет огромным. Он поручил министрам поддержать тех, кто лишился средств для ведения бизнеса.

В свою очередь, министр торговли Франции Серж Папен пообещал всем пострадавшим бизнесам помощь от министерства экономики.

Как подчеркнул мэр Парижа Эмманюэль Грегуар, "целые улицы методично разорены" во французской столице из-за масштабного мародерства.

В субботу, 17 октября, более 500 тыс. человек вышли на акции протеста по всей Франции, выступив против роста стоимости жизни и повышения цен. Демонстрации переросли в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Не менее 855 человек задержаны в Париже.