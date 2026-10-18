Ле Пен заявила об утрате доверия французов к властям на фоне массовых протестов

Беспорядки во Франции показали полную потерю доверия народа к властям Ле Пен заявила об утрате доверия французов к властям на фоне массовых протестов

Москва18 окт Вести.Волна уличных беспорядков и погромов, прокатившаяся по городам Франции, показала глубокий кризис доверия граждан к властям и утрату их авторитета. Такое мнение высказала лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте и кандидат в президенты республики Марин Ле Пен в соцсети X.

Политик обратила внимание на масштаб разрушений в стране, отметив, что улицы и города оказались разграблены и изуродованы в ходе протестных выступлений. По ее оценке, Франция переживает острый системный кризис института власти.

Ле Пен подчеркнула, что сложившаяся критическая ситуация обязана послужить серьезным тревожным сигналом для всего французского общества.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.