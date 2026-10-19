Конвульсии макронизма: Telegraph связал беспорядки во Франции с кризисом власти Telegraph: беспорядки во Франции – предсмертные конвульсии макронизма

Москва19 окт Вести.Беспорядки во Франции следует рассматривать как "предсмертные конвульсии макронизма", написала британская газета The Telegraph.

По мнению работающего в Париже обозревателя Генри Сэмьюэла, протесты лишили французского президента Эммануэля Макрона последней надежды на то, что внутри страны у него еще остался политический капитал. Это произошло после его провального решения о досрочных выборах в 2024 году, говорится в статье.

После этого Франция, управляемая правительством меньшинства, едва способным принять бюджет, подобно безголовому петуху, мечется от одного внутреннего кризиса к другому следует из публикации

17 октября по всей Франции прошли массовые протесты, участники которых выступали против роста стоимости жизни и цен. Акции сопровождались жесткими столкновениями с полицией, беспорядками, погромами и актами вандализма.

Митингующие разбивали витрины магазинов, поджигали остановки общественного транспорта и автомобили. Полиция для разгона применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Всего в акциях приняли участие 550 тысяч человек, из них 110 тысяч – в Париже.

Макрон в обращении к нации поручил правительству принять меры для предотвращения новых беспорядков.

Нынешний парламент Франции был избран на досрочных выборах в июле 2024 года после роспуска предыдущего созыва. По их итогам ни одна фракция не получила абсолютного большинства, с тех пор в стране сменилось три премьер-министра.