Москва18 окт Вести.Размах протестов, которые охватили Францию, иллюстрирует крах всей социальной политики французского лидера Эммануэля Макрона. На это указал журналист ИС "Вести" Алексей Петров.

По его словам, во Франции "протест стремительно помолодел", что представляет собой еще один итог "завершающейся эпохи Макрона".

Экономист Тома Пикетти, слова которого приводит Le Monde, отмечал, что в стране бюджет на одного учащегося упал на 20% с момента прихода Макрона в Елисейский дворец в 2017 году.

По утверждениям правительства, начиная с того же 2017-го расходы на высшее образование выросли с 13,3 млрд евро до 15,5 млрд. Однако и инфляция за это время составила 22%. В реальности же расходы сократились на 5%, при этом число учащихся увеличилось на 15%. Из этого следует и снижение расходов на каждого учащегося.

Выводы экономиста подтверждает улица, где разъяренная молодежь громит витрины престижных бутиков. Продукция премиум-класса известных брендов, которая традиционно притягивала состоятельных туристов, теперь стала дополнительным фактором раздражения для тысяч молодых французов. Размах протестов иллюстрирует крах всей социальной политики Макрона указал Петров

Масштабные акции протеста охватили ряд французских городов. В Париже к вечеру 17 октября митинги вылились в масштабные столкновения с полицией и погромы. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. На территории республики уже задержано более 270 человек.