Мэр Сен-Дени назвал Макрона ответственным за насилие полиции в адрес подростков Мэр Сен-Дени обвинил Макрона в излишнем насилии полиции в отношении подростков

Москва7 окт Вести.Мэр Сен-Дени Бали Багайоко в беседе с RT назвал президента Франции Эммануэля Макрона ответственным за чрезмерное проявление силы полицией в отношении протестующих подростков.

Именно он [Макрон] сказал, что законная сила на стороне полицейских сил. Сказав это, он подтолкнул их к действию. И это его ответственность заявил Багайоко

Он считает, что французское правительство должно уйти в отставку в связи с тем, что ему нечего предложить протестующим школьникам.

В ряде городов Франции проходят митинги учащихся, которые требуют увеличения финансирования учебных заведений. Как писало накануне агентство Reuters, в Страсбурге, Лионе и Ренне митинги перерастали в насилие: полиция применила против протестующих слезоточивый газ, а демонстранты зажигали файеры.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченков заявлял, что вопрос об отставке Макрона с поста президента решится в ближайшее время. Он назвал справедливыми требования протестующих направлять на национальные нужды средства из бюджета, которые, по его словам, вместо этого шли на поддержку Киева.