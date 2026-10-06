Москва6 окт Вести.Вопрос об отставке президента Франции Эммануэля Макрона решится в ближайшие недели. Такой прогноз озвучил ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что те деньги, которые должны были пойти на школьное образование, Макрон отправляет на поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского.

Масштабные протесты во Франции охватывают все больший размах, и главный вопрос: будут ли конвертированы вот эти массовые выступления сначала учащихся школ, потом их родителей, профсоюзов в политические требования об отставке Макрона и, самое главное, о прекращении финансовой помощи со стороны Парижа киевского режима … Требования широких кругов учащихся, их родителей, профсоюзов, направлены на совершенно справедливое требование, чтобы деньги из бюджета Франции шли на национальные нужды, а не на поддержку войны на Украине. Поэтому требования выходят об отставке Макрона, о его политическом импичменте, мне кажется, что это вопрос ближайших, может быть, недель сказал Коротченко

Ранее сообщалось, что свыше 6 тысяч человек были задержаны во Франции с начала массовых протестов школьников.