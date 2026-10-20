Москва20 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон потерял контроль над ситуацией в стране, а его действия на фоне беспорядков невнятны. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Думаю, что здесь Макрон безусловно потерял контроль над ситуацией, его действия невнятные. Наверное, это объясняется тем, что ему осталось на посту президента несколько месяцев. Он уже уходит. Вот, он уже и так потерял свой рейтинг, там 80% французов уже не поддерживают действия Макрона, то есть авторитета у него практически нет, правительство меньшинства, по большому счету, оно тоже не имеет поддержки в парламенте заявил Топорнин

Эксперт отметил, что во Франции образовался паралич власти, в первую очередь в правоохранительных структурах.

Выяснилось, что Макрон – вот не тот человек. Это не [бывшие президенты Франции] Шарль де Голль, это даже не Жак Ширак, который может в решающий момент свою волю проявить, свой характер проявить и прибегнуть к каким-то жестким мерам сказал Топорнин

По его мнению, ждать решительных действий от Макрона уже не приходится.

В данном случае Макрон, на мой взгляд, себя не проявил, не показал, и, в общем-то, всем уже очевидно, что он уходящий президент, и ожидать от него каких-то серьезных действий, которые могли бы положить конец вот этой вакханалии такой вандалистской, мне кажется, не приходится уже добавил эксперт

Ранее Топорнин заявил, что во Франции у митингующих больше прав, чем у полиции, из-за чего правоохранители вынуждены занимать пассивную позицию и просто наблюдать за беспорядками.