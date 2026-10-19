Москва19 окт Вести.Беспорядки, разгоревшиеся во Франции, – уникальное явление, которое трудно объяснить. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил дипломат, писатель, преподаватель Центра дипломатических исследований и стратегии Евгений Берг.

Эксперт также считает, что самой большой ошибкой правительства Франции стало то, что оно не смогло предвидеть такие беспорядки.

Очень трудно объяснить [происходящее] разумно. Это что-то уникальное. Начинается какая-то война… Это больше не политическая демонстрация. "Желтые жилеты" – это [было] давно, они были мелкие. Я был в Париже, там, когда были "желтые жилеты", они разгромили два-три ресторана, но тут это организованный грабеж и протест против общества. Эти люди, сколько их, 1500–2000, они очень хорошо организованы, они знают, что делать, они знают, как бороться заявил Берг

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации поручил правительству принять меры для предотвращения новых беспорядков. Глава Франции осудил разграбление магазинов, нападения на госучреждения и мэрии, а также поджоги, произошедшие в нескольких городах страны.